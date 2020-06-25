Roket bilimci Kruşçev ölü bulundu

AP'ye açıklamalarda bulunan Rhode Island Adli Tabip Departmanı, Nikita Kruşçev'in ölüm sebebinin "kafaya sıkılan kurşun" olduğunu ifade etti.





Polis, Kruşçev'in ölümde herhangi bir şüpheli bir durum olmadığını ifade etti. Polisi olay mahalline Kruşçev'in eşinin çağırdığı belirtildi.





Kruşçev, Rhode Island'a taşınmadan önce roket bilimci olarak çalışıyordu.





Soğuk Savaş'ın bitmesinden kısa süre sonra, 1991'de ABD'ye taşınan Kruşçev, Brown Üniversitesi'nde Soğuk Savaş ile ilgili dersler veriyordu.





Kruşçev ve eşi, 1999 yılında ABD vatandaşı olmuştu.



