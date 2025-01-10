Samanyolu Haber /Gündem / Roketsan mühendisinin ölmeden önce internette yaptığı aramalar ortaya çıktı /10 Ocak 2025 20:07

Roketsan mühendisinin ölmeden önce internette yaptığı aramalar ortaya çıktı

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulunmuş, 'intihar etti' denilmişti. Genç mühendisin polis babası Ahmet Yücel ise, oğlunun intihar edecek biri olmadığını sır vermediği için infaz edildiğini öne sürmüştü. Genç mühendisin ölümünden önce internette yaptığı aramalar ortaya çıktı.

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Ankara'da Roketsan'da yazılım mühendisliği yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel, 3 Ocak'ta Yenimahalle'de yaşadığı evde ölü bulunmuştu.

"SODYUM NİTRAT İÇTİ"

Yapılan incelemeler sonrası Yücel’in sodyum nitrat içerek intihar ettiği belirtilmişti.

Genç mühendisin babası Ahmet Yücel ise oğlunun şüpheli ölümünün ardından yaptığı açıklamalarda olayın 'intihar değil infaz' olduğunu savunmuştu.

"SIR İSTEDİLER VERMEDİ, İNFAZ EDİLDİ"

Emekli polis olan baba Yücel, "Mesleki yıllarımda beraber görev yaptığım konunun uzmanı arkadaşlarla baştan başa baktık. Bizim tahminimiz silah zoruyla etkisiz hale getirildiği ve ölümüne sebep olan madde poşetle yüzüne geçirilmiş. Görevinden dolayı kesin bir şekilde katledildiğine emin olduk. Evladımdan sır istemişler vermemiş. Sahte deliller üreterek algı operasyonu yapmaya başladılar" ifadelerini kullanmıştı.

İNTERNETTE YAPTIĞI ARAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Ömer Çetin'in haberine göre olayla ilgili soruşturmayı sürdüren Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yücel'in telefonunda yaptıkları incelemede "Nasıl intihar edilir, hangi madde ne kadar sürede öldürür" gibi aramalar tespit etti.

Ayrıca olay yerinde yapılan incelemede kapının içeriden kilitli olduğu ve zorlanmadığı, dairenin düzenli olduğu, Yücel'in bedeninde herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.
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