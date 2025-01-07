Samanyolu Haber /Gündem / Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu /07 Ocak 2025 01:09

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu.

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi.

Yücel'e ulaşamayan arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi.

Edinilen bilgilere göre, Yücel'in ise sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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