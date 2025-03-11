ROK'un Halk TV'deki yayını krize döndü: 'Midem bulandı'

Halk TV'de "Rasim Ozan Kütahyalı" krizi çıktı.





Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla, gündemin 1 numaralı maddesi haline gelen "İmralı" sürecine ilişkin Rasim Ozan Kütahyalı'yla yapılan bir söyleşi kanalın YouTube hesabından yayımlandı.





"Öcalan eve çıkmayı reddetmiş" başlıklı yayın, kanalın sosyal medya hesaplarından da "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" anonsuyla duyuruldu.





O RÖPORTAJA TEPKİ YAĞDI

Kütahyalı'ya mikrofon uzatılması, yıllardır Halk TV'de program ve haber yapan gazetecilerin tepkisini çekti.





AĞIREL: "İLKELERİME TERS DÜŞMEKTE"

Gazeteci Murat Ağırel, X'ten yaptığı paylaşımda "Muteber biriymiş gibi açıklamalarına yer verilmesini kabul edemem. Yıllarca emek verdiğimiz bir platformda bu durumu görmek, ilkelerime ve gazetecilik anlayışıma ters düşmektedir." dedi.





Gazeteci Barış Pehlivan da, sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımla Kütahyalı röportajına tepki gösterdi. " Kütahyalı, Türkiye’deki bugünkü çürümüşlüğün medyadaki ayaklarından biridir. Politik davaların bir ayağı, rıza gösterimi için medyadır. Kütahyalı 2007 sonrası Türkiye’deki kumpasların gönüllü ve bilinçli ve organize destekçilerinden biridir. Eğer o gazeteciyse lütfen bana gazeteci demeyin. Kürt açılımı meselesinde böylesi birine “bilge” rolü vermek maalesef çok büyük bir hatadır. Kütahyalı olsa olsa “itirafçı” pozisyonunda Halk TV mikrofonlarına konuşabilmelidir." yorumunda bulundu.





KALKANDELEN: MİDEM BULANDI

Zülal Kalkandelen'den ise "Halk TV, şimdi de Youtube kanalında Rasim Ozan Kütahyalı ile röportaj yapmış. Şaşırmadım. Bana göre laik cumhuriyeti ödünsüz savunan gerçek bir muhalif TV kanalı kalmadı. Öcalan açılımıyla maskeler düştü. Gazeteci herkesle görüşür denilerek normalleştirilecek bir durum değil bu. Bağlantı vererek yayılmasına yol açmak istemiyorum. Midem bulandı." dedi.





KÜTAHYALI'DAN ELEŞTİRİLERE YANIT

Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışılan röportajla ilgili sözleri ise şöyle:





"En meşhur CHP’li siyasetçilerden birinin demin beni arayıp ifade ettiği tabirle Martin Bashir’in Prenses Diana ile 20 Kasım 1995’te yaptığı söyleşi kadar içeriği bomba dolu bu röportaj içinde söylenenleri dikkatle dinleyin… Bana karşı olan duygularınızı bir kenara atın… 150 kilo göründüğüm berbat kadrajdan ötürü de Halk TV’ye kırgınım :)"