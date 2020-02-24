ROK'un 'Youtube kanalı'nın arkasından Gökçekler çıktı

Gazete Manifesto'nun iddiasına göre, projenin arkasında ise yandaş ismi tekrar Beyaz TV ekranlarına çekmek isteyen Osman Gökçek var.







Gökçeklere ait Beyaz TV’de yayınlanan spor programında Boşnaklara hakaret eden Rasim Ozan Kütahyalı, geçtiğimiz yıl programa geri dönmüş ancak büyük tepkilerin ardından kanaldaki “yorumculuğu”na ikinci kez son verilmişti.





Bir süredir ortalarda görünmeyen Kütahyalı geçtiğimiz hafta ise AKP’ye yakın Türk Medya grubu bünyesinde bulunan Güneş gazetesinde köşe yazmaya başlamıştı.





Ekranlara dönmek için eşi Nagehan Alçı’nın da sık sık iktidar çevrelerinde nabız yokladığı bilinen Kütahyalı, bir Youtube kanalı üzerinden dönüş yaptı. ‘Rok TV’ isimli bir kanalla kamera karşısına geçen Kütahyalı, Fenerbahçe-Galatasaray maçı öncesi maçla ilgili skor tahminine dair yorumda bulundu.





Ancak görünüşte Kütahyalı’nın kendi girişimiymiş gibi anlaşılan bu “Youtube” atağının arkasında ise bizzat AKP’li Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in olduğu öğrenildi.





İddiaya göre Kütahyalı’nın söz konusu programının çekimleri de Beyaz TV stüdyolarında yapıldı. Program için öncülük yapan ve kanal imkanlarını da bunun için kullandıran Osman Gökçek’in bu girişimle asıl maksadının tepkili yurttaşları Kütahyalı’ya yeniden alıştırmak ve provokatör yorumcuyu tekrar Beyaz TV ekranlarında boy göstermesi için ortamı ısındırmak olduğu dile getiriliyor.