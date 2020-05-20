Samanyolu Haber /Dünya / Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor /20 Mayıs 2020 13:58

Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkarıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle darbe alan havacılık sektöründeki daralmanın salgın sonrasında da süreceğini düşünen Rolls Royce 9 bin kişiyi işten çıkarma kararı aldı.

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Toplamda 52 bin çalışanı bulunan uçak motoru üreticisi Boeing 787 ve Airbus A350 gibi havacılık sektörünün en büyük uçaklarının tedarikçisi konumunda.

Jet motorlarının ödemesini kullanıldıkları saate göre aldığı için salgın nedeniyle sekteye uğrayan uçuşların İngiltere'nin en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan şirketin gelirlerini de ciddi anlamda olumsuz etkilemesi bekleniyor.

2019 yılında 18 milyar doların üzerinde cirosu olan şirket, gelirlerinin yarısından fazlasını havacılık endüstrisinden elde ediyor ve işten çıkarmaların büyük bir kısmı bu bölümlerde yapılacak. Rolls Royce bu sayede yıllık 1,5 milyar dolar tasarruf edeceğini açıkladı.
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