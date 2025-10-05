Roma’dan Barselona’ya binlerce kişi Filistin'e destek için sokaklarda

Cumartesi günü İspanya’nın Barselona ve Madrid şehirleriyle İtalya’nın başkenti Roma başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda, göstericiler İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını ve deniz ablukasını protesto etti.



“Soykırımı durdurun” çağrısı



Roma’daki ulusal çaplı gösteriye Filistinli hareketler, sendikalar ve öğrenci grupları öncülük etti. Kolezyum güzergâhında gerçekleşen yürüyüşte kalabalık, “Özgür Filistin”, “Soykırımı durdurun” ve “Hepimiz Küresel Sumud Filosuyuz” sloganları attı. Organizatörler, katılımcı sayısını 1 milyon olarak açıkladı; resmi bir tahmin ise paylaşılmadı.



Barselona’da on binler sokağa indi



İspanya’nın Barselona kentinde, organizatörlere göre 300 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Polis sayıyı yaklaşık 70 bin olarak bildirdi. Ülkenin farklı bölgelerinde de benzer protestolar düzenlendi.

Lizbon’da, Martim Moniz Meydanı’ndan Rossio’ya kadar uzanan yürüyüşte binlerce kişi Filistin bayrakları taşıdı.



Sanchez hükümetinden sert mesajlar



İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze’deki yıkımı “soykırım” olarak nitelendirerek İsrail’e karşı diplomatik baskıyı artırdı. Sanchez, İsrailli spor takımlarının uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu.

Geçen ay düzenlenen Vuelta bisiklet turu da, İsrailli bir takımın varlığına karşı yapılan protestolar nedeniyle defalarca kesintiye uğramıştı.



Genel grev ve bölgesel protestolar



İtalya’da cuma günü yapılan ülke çapındaki genel greve 2 milyondan fazla kişi katıldı. Portekiz’in Lizbon kentinde cumartesi günü yapılan yürüyüşün yanı sıra Yunanistan’ın Atina ve Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehirlerinde de daha küçük çaplı dayanışma eylemleri düzenlendi.



Yunanistan polisi, pazar günü yapılması planlanan İsrail yanlısı yürüyüşle aynı saatlere denk gelen daha büyük bir Filistin yanlısı miting için güvenlik önlemlerini artırdı.



Uzmanlara göre bu protesto dalgası, Avrupa kamuoyunda Filistin’e destek ve İsrail’e yönelik tepkinin son aylarda belirgin biçimde yükseldiğini gösteriyor.