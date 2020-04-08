Roma mali krizden dolayı milli yıldızı satıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü özellikle İtalya’da hayatı derinden sarstı. Ülkede bir çök şirket ve kurum salgın sonrası ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisine girerken futbol kulüpleri de yaşanan tablodan olumsuz etkilendi.







İtalya Serie A ekiplerinden Roma corona virüsünün yol açtığı ekonomik sıkıntılarla baş etmek için çözüm yolları aramaya başladı. Gelecekle ilgili planlamalar yapan ve maaş ödemeleri konusunda dengeyi kurma stratejisi belirleyen Başkent ekibinde flaş kararlar alındı.





CENGİZ HAMLESİYLE NEFES ALMAK İSTİYOR…





İtalya’da yayın yapan Calciomercato sitesinin haberine göre; sarı kırmızılı kulüp oyuncu satışı konusunda ilk sıraya milli futbolcumuz Cengiz Ünder’i koydu. Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin radarında olan Cengiz’i elden çıkararak maddi anlamda ciddi bir gelir elde etmek isteyen Roma bu hamlesiyle bir anlamda nefes alacak.





Pandemi nedeniyle mali krize giren ve yeni gelir elde etmenin hesaplarını yapan dev kulüp Cengiz’i feda etmek zorunda kalacak. Habere göre sakatlığının ardından ciddi bir performans kaybı yaşayan Cengiz’e iyi bir teklif gelmesi halinde milli oyuncunun satışına izin verilecek.