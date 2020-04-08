Samanyolu Haber /Spor / Roma mali krizden dolayı milli yıldızı satıyor /08 Nisan 2020 20:11

Roma mali krizden dolayı milli yıldızı satıyor

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da futbol da dibe vurdu. Ciddi bir mali krizle karşı karşıya kalan Roma Kulübü'nde Cengiz Ünder ile ilgili flaş bir karar alındı.

SHABER3.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü özellikle İtalya’da hayatı derinden sarstı. Ülkede bir çök şirket ve kurum salgın sonrası ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisine girerken futbol kulüpleri de yaşanan tablodan olumsuz etkilendi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma corona virüsünün yol açtığı ekonomik sıkıntılarla baş etmek için çözüm yolları aramaya başladı. Gelecekle ilgili planlamalar yapan ve maaş ödemeleri konusunda dengeyi kurma stratejisi belirleyen Başkent ekibinde flaş kararlar alındı.

CENGİZ HAMLESİYLE NEFES ALMAK İSTİYOR…

İtalya’da yayın yapan Calciomercato sitesinin haberine göre; sarı kırmızılı kulüp oyuncu satışı konusunda ilk sıraya milli futbolcumuz Cengiz Ünder’i koydu. Bundesliga ve Premier Lig ekiplerinin radarında olan Cengiz’i elden çıkararak maddi anlamda ciddi bir gelir elde etmek isteyen Roma bu hamlesiyle bir anlamda nefes alacak.

Pandemi nedeniyle mali krize giren ve yeni gelir elde etmenin hesaplarını yapan dev kulüp Cengiz’i feda etmek zorunda kalacak. Habere göre sakatlığının ardından ciddi bir performans kaybı yaşayan Cengiz’e iyi bir teklif gelmesi halinde milli oyuncunun satışına izin verilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Roma mali krizden dolayı milli yıldızı satıyor Sonraki Haber >>

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!

Polis, Helin'in cenazesine gelenleri yerlerde sürükledi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:33:47