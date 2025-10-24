Samanyolu Haber /Gündem / 'Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor' /24 Ekim 2025 12:41

'Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, bu sabah başlatılan "casusluk" soruşturması için "Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor" diye tepki gösterdi. Casusluk iddialarına cezaevindeki İmamoğlu'ndan da tepki gecikmedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu kez de 'casusluk' soruşturması açıldı. Aynı kapsamında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınırken; İmamoğlu'nun kampanya direktörü tutuklu Necati Özkan'ın da sorgulanmak üzere savcılığıa getirileceği öğrenildi. 

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bu yeni soruşturma üzerine eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan hiciv içerikli bir tepki geldi. 

İmamoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!!

Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."

Casusluk iddialarına cezaevinden tepki gösteren Ekrem İmamoğlu ise "Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız... Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür" ifadelerini kullandı. 

 

 
Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

