CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bu kez de 'casusluk' soruşturması açıldı. Aynı kapsamında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alınırken; İmamoğlu'nun kampanya direktörü tutuklu Necati Özkan'ın da sorgulanmak üzere savcılığıa getirileceği öğrenildi.





Ekrem İmamoğlu hakkında açılan bu yeni soruşturma üzerine eşi Dilek Kaya İmamoğlu'ndan hiciv içerikli bir tepki geldi.





İmamoğlu, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:





"Son incelemelere göre Roma’yı da Ekrem İmamoğlu’nun yaktığı iddia ediliyor. Her ne kadar o dönemde yaşamamış olsak da, biz yine de bu konunun da titizlikle araştırılmasını talep ediyoruz. Yeter ki soruşturmalar yürüsün. Tarih bekleyebilir!!!





Maalesef ki artık millet olarak trajikomik bir durumun içerisindeyiz."





Casusluk iddialarına cezaevinden tepki gösteren Ekrem İmamoğlu ise "Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız... Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.







