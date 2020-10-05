Samanyolu Haber /Spor / Roma'dan Fenerbahçe'ye: İmzayı attı /05 Ekim 2020 22:22

Roma'dan Fenerbahçe'ye: İmzayı attı

Fenerbahçe'nin Roma'dan kanat oyuncusu Diego Perotti'yi transfer ettiği açıklandı.

SHABER3.COM

Fenerbahçe, Roma'nın Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, İtalya’nın Roma takımından Arjantinli oyuncu Diego Perotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Diego Perotti’ye camiamıza hoş geldin diyor; Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sarı lacivertlilerin böylece uzun zamandır istediği skorer kanat arayışını tamamlamış oldu.
 
Perotti geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 21 maçta 5 gol 3 asistlik performans gösterdi.

deigo perotti

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