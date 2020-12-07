Samanyolu Haber /Dünya / Romanya Başbakanı Orban'dan istifa kararı /07 Aralık 2020 22:58

Romanya Başbakanı Orban'dan istifa kararı

Geçtiğimiz hafta sonunda düzenlenen seçimlerden yenilgiyle çıkan Romanya'nın Başbakanı Ludovic Orban'ın görevinden istifa ettiği belirtildi.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Romanya'da pazar günü yapılan genel seçimleri kaybeden Liberal Parti'nin lideri Başbakan Ludovic Orban görevinden istifa ettiğini duyurdu. Orban, "Bugün istifamı sunmaya karar verdim" dedi.

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, oyların yaklaşık yüzde 25,01'ini alan Liberal Parti ikinci parti olurken, muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (PSD) oyların yaklaşık yüzde 29,79'unu alarak sandıktan zaferle çıktı. Muhalefetteki Romanya'yı Kurtar Birliği (USR) ise yüzde 14,8 oy oranına ulaştı.

Hiçbir partinin mutlak çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ülkede koalisyon hükümetinin kurulması bekleniyor.

Liberal Parti'nin küçük partilerle koalisyon kurması durumunda iktidarda kalabileceğine dikkat çekiliyor. Orban'ın parti lideri olarak koalisyon görüşmelerine katılması bekleniyor.

Ülke genelinde 329 milletvekili ve 136 senatörün belirlendiği seçimde tek parti iktidarına ihtimal verilmiyordu.

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