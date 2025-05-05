Samanyolu Haber /Dünya / Romanya Başbakanı, seçim sonrası kriz ortasında istifa etti /05 Mayıs 2025 19:19

Romanya Başbakanı, seçim sonrası kriz ortasında istifa etti

Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, Crin Antonescu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalamamasının ardından istifa ederek, siyasi çalkantılarla sarsılan koalisyonu daha da zayıflattı.

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Euronews'te yer alan habere göre Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu, iktidardaki büyük çadır koalisyonunun adayı Crin Antonescu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda elenmesinden bir gün sonra, Pazartesi günü görevinden istifa etti.

Ciolacu, daha önce de Aralık ayında düzenlenen ve milliyetçi aday Calin Georgescu’nun sürpriz şekilde ilk turu önde tamamladığı, ardından iptal edilen seçimlerin ikinci turuna katılamaması nedeniyle istifasını sunmuştu.

Pazar günü yapılan tekrarlanan seçimlerin ilk turunda, merkez sol Sosyal Demokrat Parti (PSD), Milli Liberal Parti (PNL) ve Macar azınlık partisi UDMR/RMDSZ’den oluşan iktidar bloğu, seçmenleri Antonescu etrafında toparlamayı başaramadı. Bu başarısızlık, koalisyon içinde ciddi bir krize yol açtı.

PSD'nin mevcut bakanları, Antonescu’nun seçim kampanyasına yeterince destek verilmediği eleştirilerinin ardından Ciolacu ile birlikte görevlerinden ayrılma kararı aldı. Özellikle PNL, seçim gecesi PSD’yi kırsal kesimlerde seçmeni harekete geçirmemekle suçladı.

Euronews Romanya’nın aktardığına göre, PNL, geçici cumhurbaşkanı olarak Ilie Bolojan'ı desteklemeye karar vererek, mevcut başbakanın istifasını talep etti ve koalisyondaki gerilimi derinleştirdi.

PSD’li bakanlar, yeni başbakan atanana kadar görevlerini sürdürecek. Ancak yeni başbakanın, parlamentodan güvenoyu alması gerekecek.

Pazar gecesi yapılan seçimlerin resmi sonuçlarına göre milliyetçi aday George Simion, oyların yüzde 40,5’ini alarak birinci oldu. Bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicu?or Dan ise ikinci sıraya yerleşerek, Antonescu’yu saf dışı bıraktı. Bu sonuç, Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkede siyasi dengeleri sarsan bir sürpriz olarak değerlendirildi.

Tüm anketler Simion’un ilk turu önde tamamlayacağını öngörse de, Dan’ın elde ettiği destek, Antonescu’nun arkasında birleşen koalisyona açık bir uyarı niteliği taşıdı.

Pazartesi günü PSD, ikinci turda hiçbir adayı desteklememe kararı alırken, PNL ise iki hafta sonra yapılacak seçimlerde Nicu?or Dan’a destek vereceğini oybirliğiyle açıkladı.
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