Samanyolu Haber /Medya / Romanya’dan dünyaya değerlere saygı ve iyilik mesajı verdiler /09 Ağustos 2020 13:13

Romanya’dan dünyaya değerlere saygı ve iyilik mesajı verdiler

Romanya’nın ev sahibi olduğu ve online olarak düzenlenen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) etkinliğinde 14 ülkeden 55 öğrenci, sanat diliyle iyilik, dostluk ve değerlere saygı mesajları verdi.

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Necdet ÇELİK | BÜKREŞ

Bu yıl 18.’si düzenlenen festivalin Romanya ayağında, Endonezya’dan Mozambik’e, Amerika’dan Beyaz Rusya’ya kadar 4 kıtadan öğrenciler, kendi dillerinde ve Türkçe performanslar sergiledi. Romanya ve Moldova’dan folklor grupları, yöresel halk danslarından örnekler sundu.

DEĞERLERE SAYGI PROJELERİ

Programda öğrenciler, şarkı ve dans eşliğinde sosyal mesaj vermeyi ihmal etmedi. ‘Romanya’yı Seviyorum’ adlı projede Romen öğrenciler, ülkenin tarihine mal olmuş sanat ve edebiyat insanlarını andı. ‘Don’t worry be happy’ adlı projeyle, yardımseverlik ve iyimserlik duygusu işlendi.

YABANCI ÖĞRENCİLERDEN ROMENCE ŞARKI

Etkinlikte Romanya’nın popüler şarkılarından Acasa-Evim’ adlı parçayı, beş farklı ülkeden öğrenci Romence olarak seslendirdi. En güzel Rumeli türkülerinden oluşan potpori, dinleyenleri geçmişe götürdü.

Programda, etkinliğe geçmiş yıllarda katılan öğrenciler duygularını dile getirdi. Tüm öğrenciler, festivalin sağladığı kültürler arası kaynaşmaya dikkat çekti.

DEVLET TELEVİZYONU SPİKERİ SUNDU

Programı Romanya devlet televizyonu spikeri İuliana Marciuc sundu. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, Romanya’dan sonra bu yılki dünya turnesini Amerika ve Avrupa kıtalarındaki etkinliklerle sürdürecek.

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