Romanya’dan dünyaya değerlere saygı ve iyilik mesajı verdiler

Necdet ÇELİK | BÜKREŞ





Bu yıl 18.’si düzenlenen festivalin Romanya ayağında, Endonezya’dan Mozambik’e, Amerika’dan Beyaz Rusya’ya kadar 4 kıtadan öğrenciler, kendi dillerinde ve Türkçe performanslar sergiledi. Romanya ve Moldova’dan folklor grupları, yöresel halk danslarından örnekler sundu.







DEĞERLERE SAYGI PROJELERİ





Programda öğrenciler, şarkı ve dans eşliğinde sosyal mesaj vermeyi ihmal etmedi. ‘Romanya’yı Seviyorum’ adlı projede Romen öğrenciler, ülkenin tarihine mal olmuş sanat ve edebiyat insanlarını andı. ‘Don’t worry be happy’ adlı projeyle, yardımseverlik ve iyimserlik duygusu işlendi.





YABANCI ÖĞRENCİLERDEN ROMENCE ŞARKI





Etkinlikte Romanya’nın popüler şarkılarından Acasa-Evim’ adlı parçayı, beş farklı ülkeden öğrenci Romence olarak seslendirdi. En güzel Rumeli türkülerinden oluşan potpori, dinleyenleri geçmişe götürdü.





Programda, etkinliğe geçmiş yıllarda katılan öğrenciler duygularını dile getirdi. Tüm öğrenciler, festivalin sağladığı kültürler arası kaynaşmaya dikkat çekti.





DEVLET TELEVİZYONU SPİKERİ SUNDU





Programı Romanya devlet televizyonu spikeri İuliana Marciuc sundu. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali, Romanya’dan sonra bu yılki dünya turnesini Amerika ve Avrupa kıtalarındaki etkinliklerle sürdürecek.



