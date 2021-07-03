Romanya’nın en büyük petrol rafinerisinde patlama: 1 ölü, 5 yaralı

Romanya’nın en büyük ham petrol rafinerisinde dün meydana gelen patlama ve yangında bir kişinin öldüğünü ve beş kişinin de yaralandığı açıklandı. Mamaia sahil beldesindeki yakındaki bir plajdan alınan video görüntüleri, rafinerinin yanındaki bölgeden yükselen siyah dumanları gösterdi ve bazı turistler yüksek bir patlama duyduğunu bildirdi. Karadeniz kıyısındaki Navodari Petromidia rafinerisinde meydana gelen patlamanın ardından olay yerine yaklaşık 50 itfaiyeci sevk edildi.







Petrol işleme sahasının sahibi Kazak KazMunayGas (KMG) grubu, rafineri operasyonlarının “güvenlik önlemi olarak durdurulduğunu” söyledi. KMG International Group’un bir parçası olan Rompetrol Rafinare, patlamanın dizel hidro işlem ünitesinin içinde gerçekleştiğini ve yangının aynı gün akşama doğru tamamen söndürüldüğünü, Rompetrol’ün Romanya ve Karadeniz bölgesindeki istasyonlarına yakıt sağlamaya devam edeceğini duyurdu.





Açıklamada, “Beş meslektaşımız Köstence İlçe Hastanesinde tıbbi bakım altında ve bir kişinin öldüğünü size bildirdiğimiz için üzgünüz.” denildi. Şirket olası mali zarar hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak rafineri tesislerinin yeniden başlatılması açısından net bir resim ve öngörülebilirlik sağlamak için teknik bir değerlendirme yapılacağını belirtti.











