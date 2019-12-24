Samanyolu Haber /Gündem / Romanya'da savcılığa çağrılan Hizmet okulları müdürü serbest /24 Aralık 2019 11:31

Romanya'da savcılığa çağrılan Hizmet okulları müdürü serbest

Romanya Lumina okullarının yönetim kurulu başkanı Fatih Gürsoy sabah saatlerinde kolluk güçlerince savcılığa götürüldü

Ankara , Lumina okulları başkanının iadesini istemiş

Romanya’da hizmet veren Lumina okullarının yönetim kurulu başkanı Fatih Gürsoy, Ankara’nın gönderdiği iade talebi üzerine savcılığa çağrıldı. Bu sabah kolluk güçlerince Bükreş’teki adresinden alınan Gürsoy, polis merkezindeki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcı, Gürsoy’un ifadesini aldıktan sonra kendisini serbest bıraktı. Bugün gün içerisinde Gürsoy'un hakime de ifade vermesi ve iade talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi bekleniyor.

Geçen hafta, Lumina okullarında çalışan öğretmen Büşra Şen, benzer taleple hakim karşısına çıkmış, mahkeme Ankara’nın talebini reddetmişti.

Fatih Gürsoy yaptığı ilk açıklamada, ''sabah saat 07:15'te evime 3 sivil polis geldi. Önce kimliklerini ibraz ederek, hakkımda Türkiye ile ilgili bir dosya olduğunu ve prosedür gereği kendileriyle birlikte polis merkezine gelmem gerektiğini tebliğ ettiler. Poliste işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılığa çıkacağımı savcının ifademi alacağını ifade ettiler. Herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadan polislerle birlikte gittim. Avukatımı ve ilgili arkadaşları bilgilendirdik. Eğer bir problem çıkmazsa bugün prosedürün tamamlanmasını bekliyoruz'' dedi

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