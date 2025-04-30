Romanya'da Tuna Vakfı’nı hedef gösteren medya patronuna tazminat cezası

TR724'te yer alan habere göre Tuna Vakfı, Hamdi Yılmaz’ın sahibi olduğu Gazete Balkan üzerinden sürekli iftira, karalayıcı ve saldırgan haberler yaptığı gerekçesiyle 2019’da mahkemeye başvurmuştu. Zira Yılmaz’ın yayınları, Tuna Vakfı’nı ve faaliyetlerini hedef alarak itibarını zedeleyici nitelikteydi. Yayınlarda vakfı açıkça hedef gösteriliyordu.

Yerel mahkeme, Tuna Vakfı’nın lehine karar verdi ve Hamdi Yılmaz’ı tazminat ödemeye mahkum etti. Yılmaz’ın karara itiraz etmesi üzerine dava Bükreş Temyiz Mahkemesi’ne taşındı. 2025 Nisan’ında Temyiz Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onaylayarak davayı Tuna Vakfı lehine sonuçlandırdı.Tuna Vakfı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:Tuna Vakfı’nın, 17.10.2019 tarihinde Hamdi Yılmaz ve Balkan Impex SRL aleyhine açtığı; “2016–2019 yılları arasında basın yoluyla saldırgan, iftira ve karalayıcı nitelikte ‘sahte haber’ yapılması” konulu dava sonuçlanmıştır. Mahkeme, vakfın faaliyetlerini, üye ve destekçilerini hedef alan yayınlarda, “ifade ve vicdan özgürlüğünün kötüye kullanıldığını” tespit etmiş, sanık kişi ve kurumu suçlu bulmuştur. 20.12.2022 tarihli ve 1974 sayılı mahkeme kararıyla Hamdi Yılmaz ve Balkan Impex SRL, 5.000 RON (lei) tutarında manevi tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir. Tazminat bedeli vakfımızın hesabına ulaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”