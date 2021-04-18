Samanyolu Haber /Gündem / Romanya'dan Yunanistan'a Ramazan köprüsü... /18 Nisan 2021 14:00

Romanya'dan Yunanistan'a Ramazan köprüsü...

Geçtiğimiz aylarda Yunanistan'da bulunan sığınma başvurusu yapan mağdurlara temizlik malzemesi yardımı gönderen Romanya merkezli Tuna Vakfı, bu kez Ramazan kumanyası göndermeye hazırlanıyor.

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Necdet Çelik / Romanya 

25 yılı aşkın süredir din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın ihtiyaç sahiplerine el uzatan Tuna Vakfı, gönüllülerin güçlü desteğiyle faaliyetlerine salgın döneminde de ara vermedi.

Hamiyet elini Romanya dışına uzatan vakıf yönetimi, Yunanistan’daki mağdur kişilere desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki Time to Help dernekleriyle işbirliği halinde hazırlanan TIR, temel gıda ve temizlik malzemelerini geçtiğimiz günlerde Atina ve Selanik’teki ailelere ulaştırıldı.

Vakıf çalışanları bugünlerde yine hummalı bir çalışma içinde. Ramazan ayı münasebetiyle, hayırseverlik duygusuyla kumanyalar hazırlanıyor. Et, tavuk ve kahvaltılık malzemelerden oluşacak koliler için bu kez Amerika’daki Embrace Relief Derneği ortaklık yapıyor. Her iki partner kurum birçok yoldan bağış kabul ediyor.

Ramazan kumanyası ile birlikte Yunanistan’a son üç yılda gönderilen yardım tırının sayısı 12’ye ulaşacak.

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PASKALYA YARDIM KAMPANYASI

Tuna Vakfı, Romanya içindeki yardım faaliyetlerini de kesintisiz sürdürüyor. Romanya genelinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonla 5 bin aileye yardım paketleri dağıtılacak. Kampanya, Ortodoks dünyanın mayıs başında kutlayacağı Paskalya bayramı öncesine denk getirildi. Kampanyaya Romen hayırseverler da bağışlarıyla katkıda bulunuyor. 

Temel gıda malzemelerinden oluşan yardım paketleri, Paskalya’ya kadar yerel partnerlerle ihtiyaç sahibi Romen ailelerin kapılarına tek tek bırakılacak.

Kampanya çerçevesinde Dobruca bölgesindeki Müslümanlar da yardımlardan istifade edecek.

“İHTİYACI OLANA KOŞMAK TEMEL HEDEFİMİZ”

Yönetimde Türk ve Romen vatandaşı hayırseverlerin yer aldığı Tuna Vakfı’nın başkanı Yusuf Küçük, ayrım gözetmeksizin yapılan çalışmaların ve muhatabıyla buluşan yardım organizasyonların takdir gördüğüne dikkat çekti. 

Destekleri için sponsor ve partnerlere teşekkür eden Yusuf Küçük, duygularını şöyle dile getirdi: “Vakfımızın operasyon yeteneğini gören diğer yardım kuruluşları işbirliği teklif etti. Şimdi daha geniş kapsamlı projelerle daha çok yere yardım ulaştırmak için hedef büyüttük. İyilik kervanlarının sayısını artırmayı, ihtiyaç olan yere koşmayı hedef edindik. Allah mahcup etmesin.’’

1995 yılında kurulan Tuna Vakfı, çeşitli projelerle Romanya genelinde binlerce ihtiyaç sahibine yardım elini uzatıyor. Gerçekleştirdiği kültür projeleriyle Türk kültürünü tanıtıyor.

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