Samanyolu Haber /Dünya / Romen medyasında gündem Hocaefendi'nin vefatı /22 Ekim 2024 16:35

Romen medyasında gündem Hocaefendi'nin vefatı

Fethullah Gülen’in vefatı, bütün dünya basınında olduğu gibi Romen medyasında da geniş yer aldı.

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Gülen’in vefatını “Tarihçiler tarafından Martin Luther King Jr. ve Gandhi ile karşılaştırılan en etkileyici Müslüman lider hayatını kaybetti” başlığıyla veren Romanya’nın etkili haber sitesi HotNews.ro yazarı Cristina Stoian, yayınladığı geniş makalesinde 83 yaşında hayatını kaybeden Gülen’in ve kurucusu olduğu Hizmet Hareketi'nin sadece Türkiye’de değil dünya için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

GANDİ BENZERİ ETKİLEYİCİ BİR İNSAN

Haberinde yazar ve tarihçi Prof. Dr. Jon Pahl’in biyografisini yazdığı “Fethullah Gülen ve Bir Hizmet Hayatı” isimli kitabından alıntılara yer veren Stoian’in yazısı şöyle:

“Fethullah Gülen, Tarih Profesörü Michael Zuckerman tarafından ‘Günümüzün en etkileyici Müslüman lideri” olarak tanımlanıyor.
Bir başka profesör Martha Ann Kirk ise Gülen’i “Mahatma Gandhi ve Martin Luther King Jr.” gibi büyük ruhani ve siyasi liderlerle karşılaştırıyor. Türk din adamı için “Mahatma Gandhi benzeri niteliklere sahip etkileyici bir insan” diyor ve şunu ekliyor: “Martin Luther King Jr. gibi Gülen de insanları eğitim yoluyla özgürleştirdi ve bu da onları sivil katılıma yönlendirdi.”

GÜLEN VE SİVİL HAREKETİ: HİZMET HAREKETİ

Gülen’in takipçilerinin inanç temelli sivil bir toplum hareketi olduğuna dikkat çekilen haberde hareketin kendisini “Hizmet Hareketi” olarak adlandırdığına dikkat çekti.

Hareketin öğretileri arasında din ve kültürlerarası diyaloğu, bilimi, demokrasiyi ve maneviyatı teşvik ederken şiddeti ve dinin siyasallaştırılmasını kınadığına vurgu yaptı.

Hareketin resmi bir yapısının ve organizasyonunun olmadığını, kurumları ve üyelerinin birbirine gevşek bir şekilde bağlı olduğuna dikkat çekerek hareketin Gülen’den ilham aldığını ancak Hizmet Hareketi'ni doğrudan denetlemediği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA DA HOCAEFENDİ EN ÇOK ARANANLARDA

Google Trends verilerine göre, dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Hindistan'da 'Gündemin en çok konuşulan konuları' sıralamasında Fethullah Gülen Hocaefendi ile ilgili haberler ilk üç sırada yer alıyor.


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