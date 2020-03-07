Ronaldinho Paraguay'da tutuklandı

Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) ve kardeşi Assis, sahte pasaport düzenledikleri iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alındı.





Paraguay emniyet teşkilatının yöneticisi Gilberto Fleitas, yaptığı basın açıklamasında Ronaldinho ve kardeşi Assis'e tutuklama dışında bir ceza verilmesi yönünde savcılıktan gelen talebin kabul edilmediğini ve ikilinin tutuklandığını belirtti.





Soruşturmaları devam eden Ronaldinho ve Assis'in, bugün yeniden hakim karşına çıkması bekleniyor.





Paraguay'ın başkenti Asuncion'da bir yardım etkinliğine katılmak amacıyla ülkeye giriş yapan Ronaldinho ve kardeşi Assis, kaldıkları otelde yapılan kimlik kontrolünde sahte pasaport kullandıkları gerekçesiyle hafta içinde gözaltına alınmıştı.