Samanyolu Haber /Spor / Ronaldinho serbest bırakıldı /06 Mart 2020 19:44

Ronaldinho serbest bırakıldı

Paraguay’da sahte evrak ve pasaport kullanma iddiasıyla gözaltına alınan ünlü futbolcu Ronaldinho’nun sahte evrak suçundan yargılanmayacağı öğrenildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, ünlü futbolcunun ‘kandırıldığı’ belirtildi.

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Eski futbol yıldızı Ronaldinho, erkek kardeşi Assis ile birlikte çarşamba günü bir yardım etkinliği kapsamında gittiği Paraguay’da polisin otel odalarında sahte belgelere ulaşması üzerine gözaltına alınmıştı.

Yapılan inceleme sonucunda, savcı Federico Delfino tarafından yapılan açıklamada Ronaldinho’nın ‘kandırıldığı’ ve sahte evrak suçundan yargılanmayacağı belirtildi.

Delfino, Ronaldinho ve kardeşinin ‘kandırıldığını’ belirtti ve ünlü ismi kandıran isimlere yönelik soruşturma açılacağını söyledi.
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