Ronaldo, 500 milyon euroya Al-Nassr'a transfer oldu

İspanyol gazetesi Marcan'nın haberine göre Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.





Dünya Kupası'nda mücadelen eden 37 yaşındaki yıldızın, yeni takımı belli oldu. Portekizli yıldız oyuncunun 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi.





Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2.5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi bekleniyor.





"YENİ BİR MEYDAN OKUMA İÇİN DOĞRU ZAMAN"





Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum."









Dünyanın en fazla kazanan sporcusu olacak Portekizli, yeni takımında Süper Lig'den tanıdığımız Aboubakar, Talisca ve Luiz Gustavo ile birlikte oynayacak.