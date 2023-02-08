Ronaldo depremzedelere yaptığı bağışı 'Ahbap Derneği üzerinden' gönderecek













Milli futbolcu Melih Demiral, "Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacaktır." dedi.İtalya Serie A takımı Atalanta takımında forma giyen Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce Cristiano Ronaldo ile konuştum. Türkiye'de yaşananlara çok üzüldüğünü söyledi. Ronaldo'nun koleksiyonumdaki imzalı formasını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyoruz. Açık artırmadan elde edilecek gelirin tamamı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap derneğine bağışlanacaktır." paylaşımını yaptı.Sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği, Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere bağış kampanyaları başlattı.Haluk Levent 300 bin gönüllülü AHBAP'ı anlattı: Ben mutluluğu tattım mı bırakamıyorumTürkiye'de deprem: Hangi ülkeler el uzattı, kim ne yaptı?Deprem sonrası ünlü isimlerden Türkiye'ye destek mesajlarıMerih Demiral, bir başka paylaşımında ise "Şimdi de Juventus futbolcusu Leonardo Bonucci ile konuştum. Üzüntüsünü dile getirdi ve Türkiye'nin, insanımızın yanında olduğunu söyledi. Ayrıca bir imzalı Juventus forması da kendisinin bağışladığını söyledi." ifadelerini kullandı.