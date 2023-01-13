Ronaldo, Ballon d'Or ödülünü sattı!





HAYIR KURUMUNA GİDECEK

İngiliz devi Manchester United ile yaşadığı olaylı ayrılığın ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Cristiano Ronaldo, yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü daha önce 5 kez kazanmayı başarmıştı.37 yaşındaki yıldızdan şaşırtan bir hamle gelirken, kazanmış olduğu ödüllerden birini satışa çıkardı. Ronaldo'nun 2013 yılında kazandığı Ballon d'Or ödülü, Londra'da düzenlenen bir hayır kurumu müzayedesiyle İsrail'in en zengin adamı Idan Ofer'e satıldı.Ronaldo, ödülü hayır kurumlarına bağışlamayı seçti. Ödül, bir vakıfa fon sağlamak için açık artırmaya çıkarıldı ve kazanan Ofer'in 600 bin euro'luk teklifi oldu. Bu para doğrudan, hastalıktan etkilenen çocukların dileklerini yerine getiren çocuk hayır kurumuna gidecek.Ronaldo'nun kendisi müzayedeye katılmadı. Ödülün Ofer'e teslim görevini ünlü menajeri Jorge Mendes üstlendi.Cristiano Ronaldo, ödülü kazandığı 2013 yılında Real Madrid adına 55 gole imza atmış ancak Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ve Barcelona'nın İspanya'da şampiyonluğa ulaşmasıyla sezonu kupasız kapatmıştı.2022 yılında ödülü Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Karim Benzama kucakladı. Portekizli yıldız, sıralamada kendisine 20. sırada yer bulabildi.Ronaldo, 2006 yılından sonra ilk kez Ballon d'Or oylamasında ilk 10 sıranın dışında yer aldı. Bu ödülü 7 kezle en çok kazanan Lionel Messi ise 2002 Ballon d'Or adayları arasında yer almamıştı.