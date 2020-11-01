Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo, Covid-19 sonrası Juventus’a gollerle döndü! /01 Kasım 2020 19:03

Ronaldo, Covid-19 sonrası Juventus’a gollerle döndü!

İtalya Serie A 6. hafta karşılaşmasında Spezia'ya konuk olan Juventus, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip geldi. Corona virüsü yendikten sonra ilk maçına çıkan Cristiano Ronaldo'nun oyuna girdikten sonra attığı goller galibiyette kritik rol oynadı.

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İtalya Serie A’da son iki maçını kazanamayan Juventus, 6. hafta mücadelesinde konuk olduğu Spezia’yı 4-1 mağlup etti ve galibiyet hasretine son verdi.

Juventus 14. dakikada Alvaro Morata’nın golüyle 1-0 öne geçerken, İspanyol golcünün iki dakika sonra attığı gol VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Morata’nın Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e attığı üç gol de ‘VAR’ kararıyla geçersiz sayılmıştı.

Dakikalar 32’yi gösterdiğinde Tomasso Pobega’nın golüyle skora 1-1’lik eşitliği getiren ev sahibi ekip bu golle soyunma odasına beraberlikle girdi. Ancak corona virüsü yenen ve maç kadrosunda yer alan Cristiano Ronaldo’nun 56. dakikada oyuna girmesiyle maçın kaderi de değişti.

Portekizli futbolcu oyuna girdikten 3 dakika sonra takımını 2-1 öne geçiren golü atarken 67’de Adrien Rabiot skoru 3-1’e taşıdı. Maçtaki son sözü 76. dakikada penaltıdan attığı golle söyleyen Ronaldo, panenka vuruşu ile topu ağlara göndererek maçın skorunu 4-1 olarak tayin etti.

Juventus bu sonuçla iki maç sonra ligde galibiyetle tanışıp puanını 12 yaparken, 5 puanda kalan Spezia’nın galibiyet hasreti ise dört maça çıkmış oldu.
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