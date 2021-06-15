Ronaldo EURO 2020 ile birlikte tarihe geçti

Cristiano Ronaldo, Macaristan karşısında bulduğu goller ile 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tarihe geçti.





Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Macaristan maçı ile birlikte yeni bir rekorun sahibi oldu. Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ilk futbolcu oldu.





Daha önce EURO 2004, 2008, 2012 ve 2016'da mücadele eden ve 9 kez ağları sarsan tecrübeli futbolcu, EURO 2020'de Puskas Arena'da attığı 2 golle, Fransız efsanesi Michel Platini ile paylaştığı "şampiyona tarihinin en golcü futbolcusu" unvanını tek başına ele geçirerek bir rekora daha imza attı.





36 yaşındaki yıldız ayrıca, 5 farklı turnuvada gol sevinci yaşayan tek oyuncu olarak tekrarlanması zor bir başarıyı gerçekleştirdi.





Milli formayla çıktığı 174 maçta 103 gol kaydeden Ronaldo, EURO 2004'te iki, 2008'de bir, 2012 ve 2016'da ise üçer kez ağları sarsmıştı.