"Ronaldo Galatasaray'a mı geliyor?" sorusu soruldu

Manchester United'dan ayrılabileceği konuşulan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Galatasaray'a olası transferi bir kez daha gündeme geldi.





Kulüp yönetimi ile Aroma şirketi yöneticileri arasında imzalanan sponsorluk anlaşması tanıtım töreni sırasında Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Öztürk'e "Anlaşmamızla Ronaldo transferinde son engel kalktı diyebilir miyiz?"şeklinde bir soru da yöneltildi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Galatasaray Kulübü ile içecek markası Aroma arasında resmi su sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması imzalandı. Galatasaray Kulübü ile içecek markası Aroma arasında resmi su sponsorluğunu içeren iş birliği anlaşması imzalandı.

EGE DURUK'UN "RONALDO" SORUSU





Sponsorluk anlaşması için Nef Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve yönetici İsmail Sarıkaya ile Aroma yönetim kurulu başkan vekili Ege Duruk ve yönetim kurulu üyesi Onur Duruk katıldı.Burada bir konuşma yapan Metin Öztürk, Aroma'nın 4 senedir sponsorları olduğunu ve desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek, "Formalara da taşırız inşallah. Amatör branşlarımızda da Aroma'yı ve Duruk ailesini göreceğiz. Rahmetli dedeleriyle tanışmıştım. Gençler markayı daha ileri götürdü. İş birliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.İsmail Sarıkaya da, Ege Duruk'uk GSYİAD üyesi olduğunu hatırlatarak, bu sponsorlukların, hizmetlerin artarak devam edeceğini umut ettiğini ve Duruk ailesine teşekkürlerini sunduğunu söyledi.Soru-cevap kısmında, Ege Duruk ikinci başkan Öztürk'e ilk soruyu sormak istediğini belirterek, "Anlaşmamızla Ronaldo transferinde son engel kalktı diyebilir miyiz?" diye sordu. Metin Öztürk de, şu yanıtı verdi:"İmkan ve ihtiyacın buluşması lazım. Okan Buruk yönetiminde takım gayet iyi gidiyor. Eski dönemlerden hatırlarız; gelen stardır ama o bölgenin ihtiyacı mıdır değil midir, o bölgenin ihtiyacı olmadığı zaman sıkıntı yaşanmıştır. Bu senenin gündeminde yok. Ama gündemden düşmeyecek şey, Galatasaray Türkiye'yi dünyada temsil eden, en önemli markalardan bir tanesidir. Önce 100. yılda futbol başta olmak üzere tüm branşlarda en önde ipi göğüslemek sonra da Avrupa'da bunu devam ettirmek istiyoruz. Şu anki tüm projeler bu çerçevede gidiyor. Galatasaray'da biz Ronaldo'yu konuşmaktan çok bence sistemi, projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız. Şu an görüyorsunuz ki biz dünya yıldızlarını kadromuza kattık. Önemli olan bunlardan en yüksek verimi almak.