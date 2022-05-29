Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo için yeni transfer iddiası: İşte o takım /29 Mayıs 2022 18:39

Ronaldo için yeni transfer iddiası: İşte o takım

İtalyan ekibi Juventus'tan ayrılan ve son olarak Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo için yeni bir 'İtalya' iddiası gündemde.

SHABER3.COM

İtalya'da Juventus forması giyen ve dikkat çeken bir istatistik ortaya koyan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için bir başka İtalyan ekibi Roma'ya transferinin gündemde olduğu aktarıldı.

37 yaşındaki Portekizli yıldız şuanda Manchester United forması giyiyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılabilir.

Portekizli yıldız için birçok transfer iddiası ortaya atılırken son iddia İtalya'dan geldi.

İtalyan basınının iddiasına göre Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Ronaldo ile ilgileniyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planlarında ve Mourinho da eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ronaldo için yeni transfer iddiası: İşte o takım Sonraki Haber >>

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

Hz Mevlana ajan mıydı?

Hz Mevlana ajan mıydı?

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:06:18