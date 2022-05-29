Ronaldo için yeni transfer iddiası: İşte o takım

İtalya'da Juventus forması giyen ve dikkat çeken bir istatistik ortaya koyan Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo için bir başka İtalyan ekibi Roma'ya transferinin gündemde olduğu aktarıldı.





37 yaşındaki Portekizli yıldız şuanda Manchester United forması giyiyor.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılabilir. İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılabilir.

Portekizli yıldız için birçok transfer iddiası ortaya atılırken son iddia İtalya'dan geldi.İtalyan basınının iddiasına göre Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, Ronaldo ile ilgileniyor.Geçtiğimiz hafta içerisinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanan Roma önümüzdeki sezon çıtayı daha da yukarı çıkarma planlarında ve Mourinho da eski öğrencisi Ronaldo'yu istiyor.