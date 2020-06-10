Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor mu? /10 Haziran 2020 12:59

Ronaldo, Juventus'tan ayrılıyor mu?

2018-19 sezonu öncesi Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

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Cristiano Ronaldo'nun İtalyan kulüpten ayrılma kararı vermesi halinde PSG, Real Madrid ve Manchester United'ın ünlü futbolcuya talip olabileceği belirtildi.

Radio Rossonera'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, bu yaz Juventus'tan ayrılmayı düşünüyor. Henüz somut bir karar alınmasa da yıldız futbolcunun sezon bitiminde siyah-beyazlı ekiple görüşüp ayrılık kararı alabileceği vurgulandı.

AYRILIRSA KİMLER TALİP OLACAK?

35 yaşındaki yıldız oyuncunun Juventus'tan ayrılması durumunda gideceği adresle ilgili iddialar da ortaya çıkmaya başladı.

Cristiano Ronaldo'nun Torino ekibinden ayrılması durumunda eski takımı Manchester United ve Real Madrid'e dönebileceği konuşuluyor.

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in de Ronaldo için harekete geçebileceği iddia ediliyor.

İkinci sezonunu geçirdiği Juventus'ta şu ana kadar 77 resmi maça çıkan Portekizli futbolcu takımı adına 56 gol kaydederken, 13 de asist yaptı. 

Ronaldo'nun Juventus ile imzaladığı mukavele 2022 yazına kadar geçerli.
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