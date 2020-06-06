Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo, kazancı 1 Milyar doları aşan ilk futbolcu oldu /06 Haziran 2020 11:25

Ronaldo, kazancı 1 Milyar doları aşan ilk futbolcu oldu

Forbes, Cristiano Ronaldo'nun 1 milyar dolarlık kazancı aştığını açıkladı. Ronaldo, tarihte milyarder olan ilk futbolcu oldu.

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ilk milyarder futbolcu olarak tarihe geçti.

Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar kazanan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolarlık kazancı aşarak bir rekora imza attı.

Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli süper star, 1 milyar dolarlık kazancı geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara girdi.

Cristiano Ronaldo bugüne kadarki kazancının büyük çoğunluğunu sahada aldı. Profesyonel kariyeri boyunca yaptığı kontratlarla 650 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo'nun 2022'de Juventus ile tamamlanacak sözleşmesiyle birlikte bu alanda 765 milyon dolara ulaşacağı belirtildi.

Tarihin ilk milyarder futbolcusu olan Ronaldo, kariyeri boyunca en fazla kazanan üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor. 

2009'da ünlü golfçü Tiger Woods dünyanın ilk milyarder sporcusu olmuş, ardından 2017'de de boksör Floyd Mayweather 1 milyar dolarlık kazancı aşan ikinci sporcu olmuştu.

Beş Ballon d'Or sahibi 35 yaşındaki süper star bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıkarken 25 gol kaydetti.

17 yaşından itibaren profesyonel düzeyde futbol oynayan Ronaldo, kariyeri boyunca çıktığı 836 maçta 626 gol ve 219 asistlik performans sergiledi.

Uzun yıllar La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Ronaldo, kariyerinin en çok maçını burada oynadı.

Real Madrid ile 292 kez sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, 311 gol ve 95 asist yaptı.
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