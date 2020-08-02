Samanyolu Haber /Ekonomi / Ronaldo servet ödedi /02 Ağustos 2020 21:45

Ronaldo servet ödedi

Dünyanın en fazla para kazanan futbolcusu Cristiano Ronaldo kendisine 9,5 milyon euro (78 milyon TL) değerindeki Bugatti Centodieci (110) satın aldı.

SHABER3.COM

Juventus formasıyla İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, şampiyonluk hediyesi olarak kendisine 9,5 milyon euro (78 milyon TL) değerindeki Bugatti Centodieci (110) satın aldı.

Portekizli yıldız, geçen sene sadece 1 adet üretilen Bugatti La Voiture Noure'ye 2021'de kavuşabilecek. Sadece 10 adet üretilen model saatte 380 kilometre hız yapabiliyor. 60 kilometre hıza 2,4 saniyede çıkıyor.

Juventus ile ikinci senesinde ikinci Serie A şampiyonluğuna kavuşan Cristiano Ronaldo kendisine şampiyonluk hediyesi olarak araba satın aldı.

Portekizli yıldız, 9,5 milyon euro değerinde spor bir arabayı koleksiyonuna kattı.

Instagram hesabından iki arabasının da olduğu bir paylaşımda bulunan yıldız oyuncu, ''Manzarayı siz seçin'' notunu düştü.

Cristiano Ronaldo'nun yeni arabası ise dünyanın "en pahalı arabası" diye biliniyor.

Dünyanın en pahalı arabasını alan Ronaldo'nun garajındaki arabaların toplam değeri ise 30 milyon euro. 

Ronaldo'nun aldığı otomobil, dünyada sadece 10 tane üretildi ve ücreti ile cep yakıyor. 

1.600 beygir gücündeki araba, dünyanın en hızlı spor arabalarından birisi olarak gösteriliyor.

Ronaldo, yıl içinde diğer arabasına ise 2 milyon euro ödemişti.

35 yaşındaki futbolcu, ayrıca arabasına isminin baş harfleri olan CR yazısı yazdırdı.
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