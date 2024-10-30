Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılıyor! İşte sebebi...

Suudi Arabistan'da top koşturan Portekizli yıldız Ronaldo'nun Al Nassr kulübünden ayrılacağı iddia edildi.





Suudi Arabistan’dan basınından Al-Jazirah’ın haberine göre; Ronaldo, sezon sonunda ayrılacak. Kendisine yeni takım aramaya başladığı ifade edilen haberde, Ronaldo’nun artık parayı değil mücadeleci bir ekip istediği yazıldı.





Hatırlanacağı üzere dün Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı gündem olmuştu. Al Nassr ile Al Taawon'un karşı karşıya geldiği kupa maçının son anlarında Ronaldo penaltı kaçırmış ve takımının elenmesine sebep olmuştu.