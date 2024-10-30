Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılıyor! İşte sebebi... /30 Ekim 2024 23:18

Ronaldo Suudi Arabistan'dan ayrılıyor! İşte sebebi...

Ronaldo için Suudi Arabistan defteri kapanıyor... Portekizli yıldızın daha rekabetçi bir ligde forma giymek istediği iddia edildi.

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Suudi Arabistan'da top koşturan Portekizli yıldız Ronaldo'nun Al Nassr kulübünden ayrılacağı iddia edildi.

DAHA MÜCADELECİ LİG ARIYOR

Suudi Arabistan’dan basınından Al-Jazirah’ın haberine göre; Ronaldo, sezon sonunda ayrılacak. Kendisine yeni takım aramaya başladığı ifade edilen haberde, Ronaldo’nun artık parayı değil mücadeleci bir ekip istediği yazıldı.

DÜN TAKIMINI KUPA DIŞINDA BIRAKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere dün Ronaldo'nun kaçırdığı penaltı gündem olmuştu. Al Nassr ile Al Taawon'un karşı karşıya geldiği kupa maçının son anlarında Ronaldo penaltı kaçırmış ve takımının elenmesine sebep olmuştu.
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