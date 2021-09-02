Ronaldo yeni bir rekor daha kırdı

Algarve Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Ronaldo kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. İrlanda, 45. dakikada John Egan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 89 ve 90+6. dakikalarında sahneye çıkan Ronaldo, Portekiz'i 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Ramos'u geride bıraktı





Portekizli kaptan, 89. dakikada İrlanda'ya karşı attığı golle eski futbolcu İranlı forvet Ali Daei'nin önüne geçti.Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda İrlanda'yı 2-1 yendi.Juventus'tan ayrıldıktan sonra salı günü Manchester United'a dönüşünü kesinleştiren 36 yaşındaki Ronaldo, Portekiz formasıyla 180. maçında forma giydi. Yıldız futbolcu, İspanyol Sergio Ramos'un en çok milli formayı giyen Avrupalı oyuncu rekorunu da egale etti.Portekizli yıldız, 2003 yılında milli takımla ilk maçına çıktı ve 2004 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında Yunanistan'a 2-1 yenildikleri maçta tarihi skor serisine başladı.Daha önceki rekor, 1993-2006 yılları arasında İran milli takımıyla 149 maçta 109 gol atan Ali Daei'ye aitti. Daei, Almanya'da Bayern Münih ve Hertha Berlin'de forma giymişti.