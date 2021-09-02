Samanyolu Haber /Spor / Ronaldo yeni bir rekor daha kırdı /02 Eylül 2021 13:09

Ronaldo yeni bir rekor daha kırdı

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası elemelerinde attığı 111. golle "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.

Ronaldo yeni bir rekor daha kırdı

Portekizli kaptan, 89. dakikada İrlanda'ya karşı attığı golle eski futbolcu İranlı forvet Ali Daei'nin önüne geçti.

Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda İrlanda'yı 2-1 yendi.

Algarve Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında Ronaldo kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. İrlanda, 45. dakikada John Egan'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın 89 ve 90+6. dakikalarında sahneye çıkan Ronaldo, Portekiz'i 2-1'lik galibiyete taşıdı.

Ramos'u geride bıraktı

Juventus'tan ayrıldıktan sonra salı günü Manchester United'a dönüşünü kesinleştiren 36 yaşındaki Ronaldo, Portekiz formasıyla 180. maçında forma giydi. Yıldız futbolcu, İspanyol Sergio Ramos'un en çok milli formayı giyen Avrupalı oyuncu rekorunu da egale etti.

Portekizli yıldız, 2003 yılında milli takımla ilk maçına çıktı ve 2004 Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında Yunanistan'a 2-1 yenildikleri maçta tarihi skor serisine başladı.

Daha önceki rekor, 1993-2006 yılları arasında İran milli takımıyla 149 maçta 109 gol atan Ali Daei'ye aitti. Daei, Almanya'da Bayern Münih ve Hertha Berlin'de forma giymişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ronaldo yeni bir rekor daha kırdı Sonraki Haber >>

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Galatasaray'dan Türkiye'nin ilk NFT koleksiyonu

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

Bitcoin yeniden 50 bin doları gördü

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

TÜİK görmese de “gerçekten iğrenç bir hayat.”

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

New York'u sel bastı Acil durum ilan edildi, metro kullanılamıyor

Apple App Store

Apple App Store

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Usame bin Ladin'in en yakın adamı Afganistan'a döndü

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:24:09