Ronaldo'dan Real Madrid'e geri dönüş sinyali

Zidane, Sky Sport'a yaptığı açıklamada "Ronaldo'nun Real Madrid'e döneceği iddiaları doğru mu? Evet, olabilir... Cristiano'yu çok yakından tanıyoruz. Ancak şu an Juventus'un oyuncusu ve buna saygı duymamız gerek. Başka bir kulüpte oynuyor. Gelecekte neler olacağını görürüz” dedi.







Geçtiğimiz günlerde Corrierre dello Sport, Juventus'un üç yıl önce 117 milyon euro ödediği Cristiano Ronaldo'nun satılması için Real Madrid'den 29 milyon euro talep ettiğini duyurmuştu.





İspanyol basını ise Ronaldo'nun menajeri Jorge Medes'in Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile görüştüğünü ve transferin tamamlanması için Perez'in son sözü söyleyeceğini belirtmişti.