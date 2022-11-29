Ronaldo'lu Portekiz grubundan çıkmayı başardı

Dünya Kupası H Grubu'nda Cristiano Ronaldo önderliğinde Portekiz, Uruguay'ı yenerek 2'de 2 yapıp gruptan çıkmayı garantiledi.





Maçtaki mücadele çok hızlı başladı, karşılıklı ataklar yaşandı ancak bir türlü gol sesi çıkmadı. ilk devre başladığı gibi biterken, ikinci yarıda eşitlik bozuldu. 64. dakikada Bruno Fernandes sol kanattan ortaladı, ceza sahasında Cristiano Ronaldo dokunmaya çalıştı ancak çabası yeterli olmadı. Fakat buna rağmen top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu. Golü atan Fernandes oldu.





Bu dakikanın ardından Uruguay biraz daha maça ağırlığını koydu. 75'te Trabzonsporlu Maxi Gomez'in sert şutu direkten oyun alanına döndü. 90+3'te ise Bruno Fernandes yine sahneye çıktı ve penaltıdan ağları sarsarak maçın skorunu belirledi: 2-0.





Bu sonuçla Portekiz puanını 6 yaparak Son 16 biletini aldı. Muslera, Torreira ve Gomez gibi tanıdık isimlerin yer aldığı Uruguay ise 1 puanda kaldı ve gruptan çıkma şansını zora soktu. Gruptaki diğer maçta Gana, Güney Kore'yi 3-2 devirdi. Cuma günü Gana-Uruguay, Güney Kore-Portekiz maçları oynanacak ve gruptan çıkacak son takım resmen belli olacak.

























MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:





1. dakika Karşılaşmanın hakemi Alireza Faghani ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

4. dakika Ronaldo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Carvalho'nun gelişine yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

8. dakika Fernandes'in ceza sahası dışından şutu kalenin solundan dışarı gitti.

12 dakika Olivera'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gimenez'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

33. dakika Bentancur, Portekiz savunmasının arasına daldı, çalımla çıktı, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda kaleci Costa gole izin vermedi.





İlk devre bitti.





54. dakika Bruno Fernandes sol kanattan ortaladı, ceza sahasında Ronaldo yükseldi ancak dokunamadı, buna rağmen top kaleye yöneldi ve filelerle buluştu. Portekiz 1-0 öne geçti.

75. dakika Trabzonspor 'un yıldızı Maxi Gomez ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu ancak top yan direkten oyun alanına geri döndü.

88. dakika Bruno Fernandes'in şutunda top ceza alanında Gimenez'in eline çarptı. VAR kontrolü sonrası penaltı kararı geldi.

90+3. dakika Beyaz noktanın başına geçen Fernandes topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, skoru 2-0'a getirdi.

90+9. dakika Fernandes'in yay üzerinden sert şutu direkten dışarı çıktı. Yıldız oyuncu hat-trick şansını kaçırdı!