Ronaldo'nun fırlattığı kol bandı, SMA hastası bir bebek için 75 bin dolara satıldı









2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz'in Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta sayılmayan gole sinirlenen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kol bandını yere fırlatması gündem olmuştu.





Sırbistan devlet televizyonunun haberine göre, Ronaldo'nun kol bandı, Sırbistan'da SMA hastası 6 aylık bir bebeğe yardım için açık artırmayla 64 bin euroya (yaklaşık 75 bin dolar) ismi açıklanmayan bir firmaya satıldı.





Sırp bir insani yardım kuruluşu tarafından çevrim içi ortamda açık artırmaya sunulan kol bandı, üç gün süren müzayede sonucu alıcısını buldu.





Tartışmalı geçen müzayedede, bazı adaylar gerçekçi olmayan büyük meblağlar koyarak süreci aksatmaya çalıştı.





Neler olmuştu?

Eleme maçında 90+3'te Cristiano Ronaldo'nun şutu gol değeri kazanmamış ve yıldız futbolcu karar sonrası büyük tepki göstermişti.



