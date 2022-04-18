Ronaldo'nun ikiz bebeklerinden biri hayatını kaybetti

Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, ikiz bebeklerinden birini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.







"ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ"







İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester United'ın dünyaca ünlü Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, yenidoğan ikizlerinden birinin öldüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak bir açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu "Yenidoğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" ifadelerini kullandı.