Ronaldo'nun sözleşmesinin ayrıntıları belli oldu

Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi takımlarından Al Nassr'dan 2,5 sezon için 500 milyon Euro alacağı öne sürülen Cristiano Ronaldo'nun söleşmesinin detayları belli oldu.

Al Nassr Kulübü'nün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu Ronaldo ile 2,5 sezon için 500 milyon Euro karşılığında anlaştığı basına yansıdı.

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti.





Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak olan Ronaldo, böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.





İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona'nın, Messi'nin kontratını 555 milyon 237 bin 619 Euro karşılığında 4 yıl için uzattığını ortaya çıkarmıştı.





Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız futbolcusu Kylian Mbappe de 2022 yazında uzattığı sözleşmesiyle gündeme geldi.





Fransız Le Parisien gazetesi, PSG'nin, Mbappe ile 2022-23 sezonundan itibaren 3 yıl için brüt 630 milyon avroya anlaştığını iddia etti ancak PSG Kulübü, haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.