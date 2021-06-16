Ronaldo'nun 'Su için' tepkisi, Coca Cola'ya 4 milyar dolara mal oldu

Gazlı içeceklere karşı tutumu ve sağlıklı beslenme alışkanlığı ile bilinen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Macaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısındaki hareketiyle oldukça konuşuldu.





Basın toplantısında Avrupa Şampiyonası'nın sponsorlarından Coca Cola'nın iki şişesini kenara iten Ronaldo, "Su için" demişti.





Ronaldo'nun hareketi sosyal medyada gündem olurken, İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü açıkladı.





Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.







