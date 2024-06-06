Samanyolu Haber /Dünya / Rostov’da petrol rafinerisine İHA saldırısı /06 Haziran 2024 16:39

Rostov’da petrol rafinerisine İHA saldırısı

Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Rostov bölgesinde bulunan Novoshakhtinsky petrol rafinerisine Ukrayna İHA’sı saldırıda bulundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Rostov bölgesi valisi Vasily Golubev yaptığı açıklamada, Novoshakhtinsky petrol rafinerisinde drone saldırısının ardından yangın çıktığını söyledi.
Itfaiye ve acil servisler olay yerinde ilk müdahaleyi yapıyor. Olayda ölen yada yaralanan olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SHOT telegram kanalı, görgü tanıklarına dayanarak, gece saat 1:00'den sonra Novoshakhtinsk'te birkaç yüksek patlama sesinin duyulduğunu, ardından petrol rafinerisi bölgesinde yangın ve dumanın görünür hale geldiğini bildirdi.

Aynı şekilde bu gece Belgorod yakınlarında başka bir petrol rafinerisine de İHA saldırı düzenlendi. Fakat hasar oluşmadığı bildirildi. Fakat Ukrayna birliklerinin roketlerle Belgorod bölgesinde vurduğu iki fabrikada büyük hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı.
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