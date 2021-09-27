Rövanşist olmayacağız diyorlar! Kamu malını çalana ne yapılacak, görmezlikten mi gelinecek?

İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, CHP ve İYİ Parti liderlerinin ‘rövanşist olmayacağız’ açıklamalarına işaret ederek, “Gerekirse devri sabık yaratıp, yanlış yapandan yürürlükteki hukuk çerçevesinde hesap sorulacak” dedi.





Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, rövanşist olmayı demokrasi adına doğru bulmayacağına işaret ederek, “Rövanşist” olmayacağız diyorlar. Rövanşist olmayı demokrasi adına doğru bulmam. Ama yolsuzluk, hırsızlık yapana, kamu malını çalana ne yapılacak; görmezlikten mi gelinecek?Hayır gerekirse devri sabık yaratıp, yanlış yapandan yürürlükteki hukuk çerçevesinde hesap sorulacak. ADALET” dedi.





Bir başka sosyal medya paylaşımında ise Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bir gazetecinin “Sürekli aynı elbiseleri giyiyorsunuz, başka bir tane yok mu?” sorusuna verdiği “Ben devlet memuruyum, manken değilim” cevabını paylaştı.