RTÜK üç siteye 72 saat süre verdi

"İSTENEN: BASIN SUSSUN, ELEŞTİRMESİN"





KONURALP: SETA RAPORUNUN BİR UYGULAMASI





RTÜK uluslararası haber sitelerine denetim yetkisini kullanarak lisans başvurusunda bulunmaları için 72 saatlik süre tanıdı. Siteler arasında Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews yer alıyor.RTÜK’ün CHP’li Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre RTÜK ilk kez uluslararası haber siteleri için denetim yetkisini kullandı.Taşcı hesabından, kararın oy çokluğu ile alındığını ve Amerika’nın Sesi, DW ve Euronews sitelerine lisans almaları için 72 saat süre tanındığını paylaştı.Bu sürede başvurmayan haber sitelerinin erişimleri engellenecek.İlhan Taşcı kararın asıl hedefinin basın özgürlüğü ve çok seslilik olduğunu söyledi.Taşçı, “Ulusal basının ardından sıra uluslararası haber sitelerinin denetlenmesine ve sesinin kesilmesine geldi. RTÜK’ün ‘Sitede video var lisans almalı’ bakışıyla denetlenmeyecek hiçbir haber sitesi kalmaz! Asıl hedef basın özgürlüğü ve çok seslilik. İstenen basın sussun, eleştirmesin. RTÜK’e internet yayınlarını denetleme yetkisine veren yasa 2019 yılında yürürlüğe girdi. Üç yılın ardından RTÜK’ün aklına yabancı haber sitelerinin gelmesi hayli ilginç. Anlaşılan devamı da gelecek!”RTÜK Üst Kurul Üyesi Okan Konuralp de, "Oy çokluğuyla alınan karar SETA’nın 2019’daki fişleme niteliğindeki uluslararası medya raporunun bir uygulaması. Lakin, uluslararası medyanın baskılanmasına yönelik bu hamle de başarısızlığa mahkumdur" ifadelerini kullandı.