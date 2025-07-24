Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK, basın bayramında iki televizyona karartma ve para cezası yağdırdı! /24 Temmuz 2025 15:49

RTÜK, basın bayramında iki televizyona karartma ve para cezası yağdırdı!

RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye yüzde 3 idari para cezası verdi. Tele 1'e ayrıca 5 gün ekran karartma ve yüzde 5 idari para cezası verilirken, kanal bir yıl içerisinde aynı maddeden ceza alırsa lisans iptali gündeme gelecek.

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RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Halk TV’de yayımlanan “Gündem Özel” ve Tele1’de yayımlanan “Çürüme” programlarında, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Ankara'daki tek adama sesleniyoruz. Şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz. Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizle yapın” ifadelerinin yayımlanması sebebiyle kanallara yüzde 3 idari para cezası verildiğini duyurdu.
 
Tele 1'e ekran karartma cezası

RTÜK ayrıca Tele1’e 5 günlük ekran karartma cezası da verdi. Tele 1’de yer alan “4 Soru 4 Yanıt” isimli programda Merdan Yanardağ’ın, “15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi. Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır” ifadeleri sebebiyle “Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla yüzde 5 idari para cezası ile 5 gün ekran karartma cezası verildi. Tele 1, bir yıl içerisinde aynı maddeden ceza alırsa lisans iptali gündeme gelecek.
CHP'li Bulut: Bu utanç dönemi bitecek

RTÜK'ün verdiği cezalara CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'tan tepki geldi. RTÜK'ü, "özgür basını cezalarla adeta haraca bağlayan sarayın sopası" olarak tanımlayan Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Önce Halk TV, sonra Sözcü TV, şimdi de Tele1…

Özgür basını cezalarla adeta haraca bağlayan Saray’ın sopası RTÜK’ten 24 Temmuz Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü’nde TELE 1’e 5 gün karartma çıktı.

Halkın haber alma hakkını gasp eden bu karanlık zihniyetin tek korkusu, gerçekler! Hiç kimse Saray’ı eleştirmesin, ekranlarda en küçük muhalif bir ses çıkmasın, TV’ler mutlak sessizliğe bürünsün istiyorlar.

Bu utanç dönemi bitecek, gazeteciler ve medya özgür olacak, geriye sadece sansürünüzün, baskınızın ve ekran karartmanızın kara lekesi kalacak!"
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