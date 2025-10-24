Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK Başkanı değişti, o artık yok! /24 Ekim 2025 17:14

RTÜK Başkanı değişti, o artık yok!

Görev süresi dolan Ebubekir Şahin'in Türk Telekom'un başına getirileceği iddia ediliyor.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda yapılan seçimde RTÜK Başkanlığına Mehmet Daniş seçildi. Görev süresi dolan Ebubekir Şahin’in Türk Telekom’un başına getirileceği iddia ediliyor.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Siber Güvenlik Başkanlığı’na bugün atandı. Önal’ın atanması bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararla öğrenilmişti.

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal bugün Erdoğan’ın kararı ile Siber Güvenlik Başkanlığı’na atanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Siber tehditlere karşı dirençli, güvenli ve sürdürülebilir bir dijital Türkiye inşa etmek en büyük hedefimizdir.” ifadelerini kullanmıştı.

RTÜK ÜYESİ TAŞÇI: UMARIZ DAHA ÖZGÜRLÜKÇÜ…

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi İlhan Taşcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“RTÜK’te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi.

RTÜK Başkanlığına hukukçu Mehmet Daniş seçildi.

RTÜK Başkan adaylığımda oylarıyla destek olan üyelere teşekkür ederim.

RTÜK yeni dönemde umarız daha özgürlükçü bir anlayışla denetimlerini yapar, basın ve halkın haber alma özgürlüğüne saygılı yaklaşır.”
