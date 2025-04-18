RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'dan YouTube açıklaması: Denetimler artırılacak





‘BİZİ CEZACI BAŞKAN KONUMUNA DÜŞÜRÜYORLAR’





‘ÖZGÜR ÖZEL’İN DE İYİ ANLADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM’





‘YOUTUBE’DE BOŞLUK VAR’

Söz konusu site üzerinden kişisel bir yayın yapılıyorsa bu alanda BTK’nın kontrolünde olduğuna dikkat çekerek kendilerini ilgilendiren bir kısmın da olduğunu ifade ederek, “Özellikle 2018 yılında çıkan Kanun ve BTK ile birlikte yaptığımız yönetmeliğe göre bunlar 'isteğe bağlı yayın kuruluşu' olarak görülüyor. Bizim hem kanunumuz hem de yönetmeliğimiz buna müsaade ediyor. Lisans almak bir kere korkutucu bir şey değil. Yayıncının güvencesi” değerlendirmesinde bulundu.









RTÜK'ÜN ADI DEĞİŞEBİLİR





‘ÇOK ZOR BİR ŞEY DEĞİL, BTK ORADA’

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk olarak gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Şahin, gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısından, YouTube yayınlarına lisansına kadar çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulunurken, YouTube'a yönelik denetimlerin sıkılaştırılması noktasında çalışma içinde olduklarını da ifade etti.Şahin, RTÜK tarafından yayıncı kuruluşlara kesilen cezalara ilişkin yaptığı açıklamalarda RTÜK Başkanı olarak ceza verdiği için göğsünü gere gere gezecek bir insan olmadığını belirterek, “Ben ceza vermemekle ünlenmek istiyorum ama yapacak bir şey yok. Maalesef yayıncılarımız yaptıkları hatalarıyla bizleri 'cezacı başkan' konumuna düşürüyorlar her seferinde. Buna yapacak bir şey yok işimizin cilvesi" ifadelerini kullandı.CHP lideri Özgür Özel’in boykot çağrısına dair konuşan Şahin, tamamını kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirerek Özgür Özel’in de yaptığı şeyi çok iyi anladığını düşünmediğini belirtti.Şahin konuyla ilgili, “Kendisi de ‘o anda öğrencilerden gelen bir tepki oldu, onu da söyledim’ dedi. Milyonları harekete geçirecek bir takım söylemlere, hele hele bir ana muhalefet partisinin başındaki bir genel başkanın daha dikkatli davranması gerektiğini şahsım olarak düşünüyorum” şeklinde konuştu.YouTube üzerinden yapılan yayınlara yönelik denetimlere de değinen Şahin, o alanda bir boşluk olduğunu belirterek, bu boşluğu gören yayıncıların da geleneksel mecralardan ayrılarak kendilerine bir alan oluşturduklarını söyledi.YouTube'taki denetimleri artırabilmek için çalışma içinde olduklarını ifade eden Şahin, RTÜK’ün ‘Radyo İnternet ve Televizyon Üst Kurulu’ olması noktasından kendi aralarında tartışma içinde olduklarını açıkladı.Son yaptıkları düzenlemeleri de görüş olarak ilgili kurullara ilettiklerini dile getiren Şahin, TBMM’nin uygun görmesi durumunda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını ifade etti.Lisans almaktan kaçınmak için yurt dışından yayın yapılmaya çalışılması halinde bir takım önlemler alınabileceğini söyleyen Şahin, “Çok zor bir şey değil. BTK orada” şeklinde konuşarak yaptırım sinyali verdi.