Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya kayyım tehditi: 'Lisans iptali de dahil olmak üzere...' /08 Eylül 2025 09:35

RTÜK Başkanı Şahin'den medyaya kayyım tehditi: 'Lisans iptali de dahil olmak üzere...'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada, muhalif medyayı hedef aldı. Şahin, "Lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

SHABER3.COM

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısı üzerine çok sayıda kişi CHP İstanbul İl Başkanlığı'na doğru harekete geçti.

Yurttaşlar, polis ekiplerinin engeli ile karşı karşıya kaldı. Yüzlerce protestocu, polis barikatını aşmaya çalışıyor.

Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den görüntüleri haberleştiren muhalif kanallara 'çağrı' geldi.

Şahin, "Toplumsal barışa ve kamu güvenliğine zarar verecek yayınlara dün olduğu gibi bugün de müsamaha gösterilmeyecek, bu şekilde yayın yapan kuruluşlar hakkında idari para cezaları, yayın durdurma ve en nihayetinde lisans iptali de dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar uygulanacaktır" açıklaması yaptı.


