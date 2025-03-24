Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK Başkanı Şahin'den muhalif yayınlara tehdit: Artık uyarı yok! /24 Mart 2025 00:21

RTÜK Başkanı Şahin'den muhalif yayınlara tehdit: Artık uyarı yok!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncı kuruluşlara yönelik, "Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz" dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sosyal medya hesabından "Yayıncı Kuruluşlara Açık ve Çok Önemli Uyarı!" başlığıyla yaptığı paylaşıma ilişkin Şahin, dün akşam televizyon kanallarına da bu yönde bir uyarı gönderdiklerini belirtti.

Şahin, "Bu konuda çok eleştirildiğimizi biliyorum ama herhangi bir uyarıda bulunmadan yanlışları yapmalarına izin vererek, toplumu kin ve nefrete, öfkeye sevk ederek, özellikle toplumumuzu yatıştırması gereken, sağduyulu şekilde açıklamalar yapması gereken insanların, bu açıklamaları yapmadığı bir yerde asayişi sağlamaya çalışan polisimizi, kolluk kuvvetlerimizi hedef gösteren ve bunu canlı yayın şeklinde veren televizyonlarımızı uyarmamalı mıydık? En büyük davalardan biri gibi gösterilen, nihayetinde de sonucunda da birtakım tutuklamalarla birlikte birtakım başka uygulamalarla sonuçlanan, davanın seyrini etkileyebilecek hakimlerimizi, savcılarımızı hedef gösteren ve aynı zamanda onları baskı altına almaya çalışan canlı yayınlar verilirken, biz uyarıda bulunmayacak mıydık? Kimse kusura bakmasın arkadaşlar, devlet ve kurumları bu tür durumlarda gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

Yapılan uyarıların sansür olduğunu reddeden Şahin, "Eğer bu alanda yapılan uyarılar birileri tarafından sansür olarak görüyorsa, biz sansüre karşıyız. Yaptığımız uygulamalar sansür değildir. RTÜK tarafından bundan sonra da sıklıkla yapılacak bir uygulama. Bizim yayıncılarımız buna dikkat ederler, etmezler... Ederlerse istedikleri gibi özgür ortamda, yayıncılık sınırları belirlenmiş ortamda yayınlarını yaparlar" diye konuştu.

Uyarılarını, "Eskiden de bu tür durumlar vardı, birtakım yayınlar olurdu ama hiç böyle uyarılar almazdık" şeklinde değerlendirenler olduğunu iddia eden Şahin, şunları söyledi:

"Kusura bakmayın, ne Türkiye eski Türkiye ne RTÜK eski RTÜK. Biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Nerede bu tür yayınları sınırsız şekilde yapabilirsiniz, nerede halkı sokağa davet edebilirsiniz, nerede illegal örgütlerin hedefi haline getirebilirsiniz? Kolluk kuvvetlerini nerede bangır bangır milyonlarca kişi tarafından küfredilirken, devlet büyüklerimize o yayının sesini yükseltebilirsiniz? Kimse kusura bakmasın, bu tür ucuz numaralara karnımız tok. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da RTÜK olarak denetimlerimizi anayasamızın, kanunların bize verdiği yetki ve içinde bulunduğumuz şartların gereği yapmaya devam edeceğiz. Açık ve net söyleyeyim: Uyarıları yaptık, bundan sonraki süreçte uyarılar yapılmayacak. Söz bitti, artık kurul kararlarımızı ve kurula gelecek raporlarımızı görüşürüz."
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