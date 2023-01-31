Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK Başkanı seçim öncesi TV'lere parmak salladı: Yasal işlem başlatacağız /31 Ocak 2023 13:16

RTÜK Başkanı seçim öncesi TV'lere parmak salladı: Yasal işlem başlatacağız

Seçim öncesi yazılı açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'tehdit' gibi bir uyarıda bulundu.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, üçüncü kez başkan seçildikten sonra yaptığı basın açıklamasında yayıncı kuruluşlara seslendi. Seçim öncesinde haberlerle ilgili uyarılarda bulunan Şahin, dizi ve reality şovlara da değindi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, "Net olarak belirtiyorum ki, değerlerimize aykırı yayınlara müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanan Şahin, şöyle devam etti:

"Yine içinde bulunduğumuz günlerde bilhassa gerçeklikten uzak yayın içerikleri, habercilik etik ilkelerine aykırı manipülatif yalan haberler maalesef ekranları çokça kaplamaktadır. Halkın haber alma özgürlüğü, doğru bilgi edinilmesi ve sağlıklı kamuoyu oluşumu açısından, gerçekleri yansıtmayan hatta kurgusal olarak dizayn edilen yalan haberlerin izleyici ve dinleyiciye ulaşımı kabul edilemez. Halkımız doğruları öğrenmeyi hak eder, yalan ve yanlış bilgilere seyirciyi maruz bırakmak hiçbir yayıncının hakkı değildir. Yalan haber ve dezenformasyona asla ve asla geçit vermeyeceğiz."

KÜFÜR TARTIŞMASI
Spor ve tartışma programlarında da bilinçli veya bilinç dışı küfür ve hakaretlere varan söylemleri de takip ettiklerini belirten Şahin, bu yayınlarda ilgili yasanın 8'inci maddesinde yer alan yayıncılık ilkelerine uyulmadığını dile getirdi.

'Türk aile yapısını zedeleyen, toplumsal ve kültürel değerlere saygısız yayınları önlemenin görevleri olduğu'nu hatırlatan Şahin, "RTÜK olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bilhassa seçim dönemine yaklaştığımız bugünlerde, yayınları yakından takip ederek kurallara uymayan medya hizmet sağlayıcılar hakkında gerekli yasal işlemleri başlatacağımızı açıkça beyan ediyorum" ifadelerini kullandı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber RTÜK Başkanı seçim öncesi TV'lere parmak salladı:... Sonraki Haber >>

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

Türkiye pasaportuyla seyahat edenler dikkat...

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Özgür Demirtaş, 29 gün sonra haklı çıktı, Ahmet Hakan kalakaldı

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Bahçeli: Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

Siyaseti hareketlendiren paylaşım: 4 Şubat'ta Kılıçdaroğlu'nun adaylığı mı açıklanacak?

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

ABD'deki 'polis şiddeti' protestoları genişliyor

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Mümtazer Türköne yıllar sonra konuştu

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan şarkı söyledi, duyanlar inanamadı; İşte o anlar!

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Erdoğan valiyi fırçaladı, araya bakan girdi

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!

Azerbaycan'ın İran elçiliğine saldırı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:52:21