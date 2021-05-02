RTÜK Başkanı skandal 'lebalep' talimatını kabul etti

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşçı, AKP'nin 'lebalep' kongrelerini hatırlatan görüntüler sonrasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon kanalı yöneticilerine verdiği yeni talimatı ortaya çıkarmıştı. Taşçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahin'in televizyon kanalı yöneticilerinden boş cadde ve sokak görüntülerini kullanmalarını istediğini yazmıştı.







Taşçı, "RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bugün televizyon kanallarının yöneticilerine özel hattan bir “talimat” gönderdi. Televizyonların lebalep görüntüleri kullanmamaları; bunun yerine “boş cadde ve sokak görüntülerinin kullanılmasını” istendi! Stadlar, kongreler gösterilmeyecek" ifadelerini kullanmıştı.





ŞAHİN'DEN 'LABELEB TALİMAT' AÇIKLAMASI





Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Şahin, 'lebalep talimat' ile ilgili "Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır" ifadelerine yer verdi.





Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Taşçı'ya cevap olarak, "Görevimiz gereği çok açık ve sade bir dille yaptığımız yapıcı hatırlatmayı çarpık zihniyetle manipüle etmek tam da sahibine yakıştı. Sokaklar ve gündem boş olunca malum art niyetli zihniyet de mal bulmuş mağribi gibi üzerine atladı. Çok yazık. Hatırlatmamızın amacı, sağlığımız için milletçe büyük emek verdiğimiz tam kapanma dönemini hakkıyla sonlandırmaya katkıda bulunmaktır. Tüm yıldırma çabalarına rağmen işimizi layıkıyla yapmaya devam edeceğiz" dedi.