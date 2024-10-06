Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK başkanı yakınlarını işe aldırdı, duyulmasın diye haberleri yasaklattı /06 Ekim 2024 10:32

RTÜK başkanı yakınlarını işe aldırdı, duyulmasın diye haberleri yasaklattı

Yakınlarını, başkanı olduğu RTÜK'e atadığı ortaya çıkan Ebubekir Şahin, konuyla ilgili haberlere erişim engeli getirtti.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in, kendi akrabalarının yanı sıra, MHP yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık çalışanlarının yakınlarını kuruma atadığına yönelik haberlere erişim engeli getirildi.

KORUMA POLİSİNİ DANIŞMAN OLARAK ATADI
Şahin’in koruma polisini danışman olarak atadığı ve Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ile MHP yöneticileri gibi üst düzey yetkililerin akrabalarının da RTÜK bünyesinde istihdam edildiğine yönelik haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Ekim 2024 tarihli ve 2024/12860 sayılı kararıyla erişime engellendi ve içerikten çıkarılmalarına hükmedildi.

GEREKÇE KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLMESİ
‘Kişilik hakkının ihlal edildiği’ gerekçesiyle Ebubekir Şahin’in yaptığı başvuruyu inceleyen mahkeme, 4 haber sitesinden daha haberlerin kaldırılmasına karar verdi.

GEÇEN HAFTA DA ERİŞİM ENGELİ KARARI ALDIRMIŞTI
Şahin‘in bacanağını, kayınbiraderini ve eşinin yakın arkadaşını RTÜK’te işe aldığı iddiasıyla ilgili haberler de ‘kişilik hakları ihlali’ gerekçesiyle, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2024 tarihli kararıyla erişime engellenmiş ve silinmelerine hükmedilmişti.
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