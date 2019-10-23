RTÜK başkanından çalışanlara baskı

Öztunç, “Kendisini kurum içerisinde ‘küçük reis’ denilmesini istiyormuş Ebubekir Şahin. ‘Bana küçük reis deyin’ diyormuş. Mobbing uyguluyor personele. Her türlü baskıyı yapıyor” diye konuştu.





Öztunç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yasadışı yollarla 60 bine yakın maaş aldığını açıkladı.





Öztunç şöyle konuştu:





“RTÜK üyelerinin özel ve tüzel, devlette, özel şirketlerde görev yapması yasaktır. 6112 sayılı RTÜK yasasının kanunun 38’inci maddesi açıktır. Yasa der ki; RTÜK üyesi RTÜK üyeliği dışında başka hiçbir yerde görev yapamaz, gelir elde edemez. Ama maalesef şu anki RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK başkanlığının yanı sıra Basın İlan Kurulu’nda genel kurul üyesi ve aynı zamanda TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi. RTÜK başkanı olarak maaş alıyor, Basın İlan Kurulu’nda genel kurul temsilcisi olarak 5 bin 300 lira maaş alıyor, TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olarak da 15-20 bin lira arasında maaş alıyor. RTÜK başkanının aylık maaşı 50-60 bin lirayı buluyor.”





“Personele mobbing uyguluyor”





“Ayda 50-60 bin TL’ye yakın maaş alıyor RTÜK başkanı, üstelik kanunsuz olarak yapıyor bunu. RTÜK Başkanı’nın tek görevi vardır; o da RTÜK üyeliğidir. Basın İlan Kurumu’nda görev yapıyor şu anda, TÜRKSAT Yönetim Kurulu’nda görev yapıyor. Bu yasaya aykırıdır, suç işliyor. Ona göz yumanlar da suç işliyor. Bir an önce RTÜK Başkanı2nın üyeliği düşürülmelidir. RTÜK üyelerini TBMM seçmektedir, yeniden üst kuruldan gelen bir yazıyla da TBMM Ebubekir Şahin’in RTÜK başkanlığını düşürmek zorundadır. Bunu yapmayan TBMM başkanı da suç işlemektedir. Kendisini kurum içerisinde ‘küçük reis’ denilmesini istiyormuş Ebubekir Şahin. ‘Bana küçük reis deyin’ diyormuş. Mobbing uyguluyor personele. Her türlü baskıyı yapıyor.”